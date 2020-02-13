В НАТО призвали Украину продолжать реформы

16:09
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-членов альянса призывают Украину продолжать реализацию реформ в стране.РИА Новости
«НАТО продолжает оказывать мощную политическую и практическую поддержку. Члены альянса приветствовали прогресс, полученный в процессе реформ, и призывают Украину продолжать двигаться по этому пути», — цитирует его УНИАН.
Также Столтенберг добавил, что несколько стран НАТО продолжают помогать Украине с подготовкой военнослужащих.
Ранее украинское правительство одобрило годовую национальную программу Украина — НАТО.
Источник: Россия Сегодня