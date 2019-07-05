В НБУ заявили о росте международных резервов Украины

5 июля 2019     24
В НБУ заявили о росте международных резервов Украины

Пресс-служба Национального банка Украины заявила о росте международных резервов страны.

  • РИА Новости

Как указывает регулятор, соответствующие запасы за последний месяц выросли на $1,2 млрд.

По состоянию на 1 июля объём международных резервов Украины превышает отметку в $20,6 млрд.

Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке. Уточняется, что в июне от размещения еврооблигаций удалось получить €1 млрд, от ОВГЗ — $325,8 млн и €148 млн. Часть этих денег направили на погашение госдолга. 

Также в сообщении подчёркивается, что на резервах положительно сказалась благоприятная ситуация на валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.

Ранее в Раде заявили, что в 2019 году выплаты Украины по госдолгу составят почти 40% бюджета.

Источник: Россия Сегодня

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