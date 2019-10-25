В Нижнем Новгороде завели дело по факту гибели подростка

В мае URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту смерти школьника после урока физкультуры.

Старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ, полковник юстиции Юлия Склярова не стала называть статью, по которой заведено дело.

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели подростка, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Кто и как разделился в Заксобрании Севастополя? Прежде всего, оговорим сразу же, в данной статье мы вовсе не собираемся анализировать партийную принадлежность депутатов городского парламента. И не потому, …



В Нижнем Новгороде завели дело по факту гибели подростка 20:48 В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели подростка, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СК России. …



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Вести Севастополь 25.10.2019. Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Какой будет вторая очередь парка Победы и Матросский бульвар. На архитектурном совете обсудили проекты реконструкции главных …

