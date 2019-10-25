В Нижнем Новгороде завели дело по факту гибели подростка

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В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели подростка, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.РИА Новости
По имеющимся данным, инцидент произошёл 18 октября. Скончался 15-летний ученик школы №94.
Старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ, полковник юстиции Юлия Склярова не стала называть статью, по которой заведено дело.
В мае URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту смерти школьника после урока физкультуры.
Источник: Россия Сегодня