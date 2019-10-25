В Нижнем Новгороде завели дело по факту гибели подростка

25 октября 2019     11
В Нижнем Новгороде завели дело по факту гибели подростка

20:48

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело по факту гибели подростка, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

РИА Новости

По имеющимся данным, инцидент произошёл 18 октября. Скончался 15-летний ученик школы №94.

Старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ, полковник юстиции Юлия Склярова не стала называть статью, по которой заведено дело.

В мае URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту смерти школьника после урока физкультуры.

Источник: Россия Сегодня

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