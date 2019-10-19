В Новосибирске более 60 пациентов больницы эвакуировали из-за пожара

20:06
В Новосибирске в результате пожара в городской клинической больнице №2 были эвакуированы 64 пациента. Один пострадавший получил ожоги 90% тела и был доставлен в реанимацию, сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службе.РИА Новости
По данным службы, сообщение о возгорании в больнице поступило в 21:01 по местному времени, пожар был ликвидирован спустя 11 минут.
«В результате пожара один человек пострадал, получил ожоги на 90% поверхности тела, находится в реанимации», — цитирует сотрудника службы Интерфакс.
Он уточнил, что эвакуированные пациенты медучреждения размещены в соседнем здании.
В конце июля сообщалось, что в Московской области более 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы из-за пожара.
Источник: Россия Сегодня