В Новосибирске более 60 пациентов больницы эвакуировали из-за пожара

19 октября 2019     12
В Новосибирске более 60 пациентов больницы эвакуировали из-за пожара

20:06

В Новосибирске в результате пожара в городской клинической больнице №2 были эвакуированы 64 пациента. Один пострадавший получил ожоги 90% тела и был доставлен в реанимацию, сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службе.

РИА Новости

По данным службы, сообщение о возгорании в больнице поступило в 21:01 по местному времени, пожар был ликвидирован спустя 11 минут.

«В результате пожара один человек пострадал, получил ожоги на 90% поверхности тела, находится в реанимации», — цитирует сотрудника службы Интерфакс.

Он уточнил, что эвакуированные пациенты медучреждения размещены в соседнем здании.

В конце июля сообщалось, что в Московской области более 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы из-за пожара. 

Источник: Россия Сегодня

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