В Новосибирской области мужчина погиб из-за упавшего с крыши снега

08:47

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти мужчины в Новосибирской области, на которого с крыши упал снег.

globallookpress.com

Инцидент произошёл 6 февраля в посёлке Октябрьский. По предварительным данным, 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, и в этот момент на него упала снежная масса с крыши дома.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время нелегальной вечеринки разрушилась пристройка, которая использовалась как раздевалка на входе в кафе. В результате ЧП погибла девушка, ещё четыре человека пострадали. По предварительной версии, кровля сделанного из сэндвич-панелей строения не выдержала веса снега.

Также URA.RU сообщало, что в Североуральске 15-летний подросток пострадал в результате обрушения козырька подъезда многоквартирного дома.

Источник: Россия Сегодня