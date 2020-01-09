В Омске в ДТП с участием «скорой» погиб один человек

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В результате ДТП с участием машины скорой помощи в Омске погиб один человек, ещё пятеро пострадали.РИА Новости
Столкновение Nissan Tiida с микроавтобусом марки «Луидор» произошло на улице Ленина, в районе пересечения с улицей Масленникова, в ночь на четверг, 9 января.
Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения области сообщает, что пострадали пять человек, из них четверо — врачи скорой помощи, которые везли в больницу женщину, попавшую в аварию на улице Кирова часом ранее.
«Пациентка находилась в коме на ИВЛ и в результате повторной аварии скончалась на месте ДТП»,— заявили в ведомстве.
Как передаёт УМВД России по области, по факту ДТП проводится проверка.
Ранее в ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием «скорой» под Саратовом.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.Ранее на эту тему:
Источник: Россия Сегодня