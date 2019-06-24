В ОНФ выяснили, каких учителей не хватает в России

24 июня 2019     11
В ОНФ выяснили, каких учителей не хватает в России

Александра Рыкова

Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» выяснили, каких учителей не хватает в российских школах. С результатами опроса педагогов ознакомился RT.

  • © Сергей Ещенко
  • РИА Новости

Острее всего в школах ощущается дефицит учителей математики. О нехватке педагогов с такой специализацией заявили 34% респондентов.

Около трети (32%) опрошенных рассказали, что в школах не хватает преподавателей иностранного языка. Четверть заявили о нехватке учителей русского языка.

О дефиците учителей начальных классов сообщили 24% опрошенных. Нехватку учителей физики отметили 18% респондентов.  

О нехватке учителей в целом сообщила половина опрошенных педагогов, отметили в ОНФ.

Опрос также показал, что об уходе из школы на сегодняшний день думают около 18% учителей. Большинство педагогов связывают это с невысокой зарплатой, растущим объёмом задач и давлением со стороны администрации школы и родителей.

В опросе приняли участие более 3 тыс. педагогов из 83 регионов страны.

Результаты опроса вместе с данными о средних зарплатах учителей и ожиданиями педагогов от реализации нацпроекта «Образование» эксперты направят в Министерство просвещения России и региональные органы управления образованием, сообщили в ОНФ.

В феврале этого года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель». При переезде в сёла и малые города страны учителя будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Источник: Россия Сегодня

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