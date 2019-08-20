В ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением распространить на банки действующие законодательные нормы по защите прав россиян при взимании с них просроченной задолженности. Пока закон действует только в отношении коллекторов.

Соответствующий законопроект разработан и будет внесён на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время, рассказали RT в ОНФ.

По словам экспертов ОНФ, на сегодняшний день закон о защите прав физлиц при взыскании долгов (ограничение числа личных встреч и количества звонков, запрет на раскрытие информации о должнике и другие меры) распространяется только на коллекторов.

При этом, по данным ОНФ, банки нередко грубо нарушают нормы о защите прав физических лиц при взимании просроченной задолженности. Как отмечают в организации, подобные жалобы неоднократно поступают от россиян из разных регионов страны.

В случае принятия разработанных поправок, должностные лица, действующие от имени банков, которые нарушают правила взаимодействия с должниками, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тыс. рублей или дисквалифицированы на срок до одного года. При этом самим банкам может быть выписан штраф в размере до 200 тыс. рублей.

«Мы не видим какой-либо обоснованной причины для сохранения в КоАП такой поблажки для банков. Более того, сейчас мы наблюдаем в законодательстве недопустимое противоречие, когда сам закон о защите прав граждан при взимании долгов действует почти для всех кредиторов, включая банки, а статья КоАП, устанавливающая ответственность за его нарушение, неприменима к банкам. Это неправильное с формальной точки зрения положение оборачивается безнаказанностью банков, которые порой нарушают права должников столь же часто и бесцеремонно, как и обычные коллекторы», — считает член центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

По мнению доцента кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Твердохлеба, данная инициатива абсолютно оправданна.

«То, что сегодня банки могут безнаказанно докучать клиентам сверх разумных пределов, недопустимо. Недовольство банков в этой ситуации можно расценивать как желание получить какие-то привилегии в данной деликатной сфере деятельности. Их недовольство не должно учитываться. То, что до сих пор существовала брешь в законодательстве, которая позволяла банкам иногда злоупотреблять полномочиями при взыскании долгов, должно быть исправлено, и единые правила должны быть для всех», — считает эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.

Источник: Россия Сегодня