В ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов

20 августа 2019     24
В ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением распространить на банки действующие законодательные нормы по защите прав россиян при взимании с них просроченной задолженности. Пока закон действует только в отношении коллекторов.

Соответствующий законопроект разработан и будет внесён на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время, рассказали RT в ОНФ.  

По словам экспертов ОНФ, на сегодняшний день закон о защите прав физлиц при взыскании долгов (ограничение числа личных встреч и количества звонков, запрет на раскрытие информации о должнике и другие меры) распространяется только на коллекторов.

При этом, по данным ОНФ, банки нередко грубо нарушают нормы о защите прав физических лиц при взимании просроченной задолженности. Как отмечают в организации, подобные жалобы неоднократно поступают от россиян из разных регионов страны. 

В случае принятия разработанных поправок, должностные лица, действующие от имени банков, которые нарушают правила взаимодействия с должниками, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тыс. рублей или дисквалифицированы на срок до одного года. При этом самим банкам может быть выписан штраф в размере до 200 тыс. рублей.

«Мы не видим какой-либо обоснованной причины для сохранения в КоАП такой поблажки для банков. Более того, сейчас мы наблюдаем в законодательстве недопустимое противоречие, когда сам закон о защите прав граждан при взимании долгов действует почти для всех кредиторов, включая банки, а статья КоАП, устанавливающая ответственность за его нарушение, неприменима к банкам. Это неправильное с формальной точки зрения положение оборачивается безнаказанностью банков, которые порой нарушают права должников столь же часто и бесцеремонно, как и обычные коллекторы», — считает член центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко. 

По мнению доцента кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Твердохлеба, данная инициатива абсолютно оправданна. 

«То, что сегодня банки могут безнаказанно докучать клиентам сверх разумных пределов, недопустимо. Недовольство банков в этой ситуации можно расценивать как желание получить какие-то привилегии в данной деликатной сфере деятельности. Их недовольство не должно учитываться. То, что до сих пор существовала брешь в законодательстве, которая позволяла банкам иногда злоупотреблять полномочиями при взыскании долгов, должно быть исправлено, и единые правила должны быть для всех», — считает эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Huawei назвала политическим решение США внести 46 «дочек» в черный список
Huawei назвала политическим решение США внести 46 «дочек» в черный список

Политически мотивированным назвали в корпорации Huawei решение внести 46 дочерних предприятий в черный список. Об этом во вторник, 20 августа, …


В ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов
В ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением распространить на банки действующие законодательные нормы по защите прав россиян при взимании с …


Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте
Юную россиянку засосало в бассейн на иностранном курорте

Девочку из России засосало в трубу бассейна на турецком курорте. Об этом сообщает «Фонтанка». По словам матери пострадавшей, инцидент произошел …


Вандалы расстреливают камеры видеорегистрации на дорогах Алтая
Вандалы расстреливают камеры видеорегистрации на дорогах Алтая

На Алтае массово фиксируются случаи порчи неизвестными камер контроля на дорогах. Сотрудники Алтайавтодора заявили о 71 случае повреждения системы автоматизированной …


Макрон вспомнил о европейской душе россиян на встрече с Путиным
Макрон вспомнил о европейской душе россиян на встрече с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон верит в европейское будущее России. Об этом политик написал в Twitter-аккаунте после встречи с российским коллегой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты