В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации

9 октября 2019     19
В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации

00:14

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.

Об этом говорится на странице Стефана Дюжаррика, официального представителя генсека ООН.

«Генеральный секретарь ООН направил обращение странам-членам по вопросу о самом серьёзном финансовом кризисе, с которым сталкивается ООН почти за десятилетие. Существует угроза того, что у организации резко сократятся финансовые ресурсы к концу месяца и она не сможет осуществлять выплаты персоналу и поставщикам», — указывается в заявлении.

Отмечается, что Гутерреш выражает признательность тем 129 странам, которые уже внесли взнос в бюджет ООН и призывает оставшиеся государства выполнить свою часть финансовых обязательств перед организацией.

«Это единственный способ избежать просрочки по платежам, что могло бы привести к нарушению деятельности в глобальном масштабе», — добавил он.

По словам генсека, лишь меры по сокращению расходов организации позволили сохранить средства, необходимые для обеспечение открытия дебатов на Генеральной ассамблее ООН и встреч на высоком уровне, состоявшихся в сентябре.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Россия понадеялась на дружбу с Грузией
Россия понадеялась на дружбу с Грузией

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется нормализовать отношения с Грузией. Об этом сообщает ТАСС. Руденко рассказал …


Умер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрёв
Умер бывший главный архитектор Петербурга Юрий Митюрёв

Скончался бывший главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрёв, занимавший эту должность в 2008–2013 годах. Ему было 70 лет. Об этом во …


За общественным транспортом Севастополя можно будет следить в Яндекс-приложении
За общественным транспортом Севастополя можно будет следить в Яндекс-приложении

Пока в мобильном приложении Яндекс.Транспорт отслеживание работает в тестовом режиме. Сейчас сервис распространяется на все маршруты автобусов. В ближайшее время …


Сергей Рыбак, один из самых активных ветеранов Севастополя, отмечает 90-летие
Сергей Рыбак, один из самых активных ветеранов Севастополя, отмечает 90-летие

Сегодня свой юбилей празднует председатель Севастопольской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Сергею Рыбаку, отдавшему службе …


В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации
В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации

00:14 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов. Об этом говорится на странице …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты