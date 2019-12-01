В ООН отметили рост мирового значения Антарктиды

22:59
Мировое значение Антарктиды и соблюдение принципа демилитаризации региона растёт на фоне климатических изменений и экологических проблем, заявил советник по стратегическому взаимодействию в Арктике и Антарктике программы ООН по окружающей среде Ян Дусик.РИА Новости
«Тогда как воздействие изменений климата на таяние ледников становится всё более заметным, существует множество экологических проблем Антарктиды, которые делают мирное сотрудничество и защиту этого уникального континента такими же важными, как это было во времена заключения Договора об Антарктике», — цитирует его РИА Новости.
Ранее начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков в беседе с RT отметил важность исследований в Антарктиде для понимания процессов климатических изменений.
В частности, получаемая учёными информация позволяет оценить возможное повышение уровня океана в связи с таянием антарктических льдов.
В октябре сообщалось, что крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника в Восточной Антарктиде.
‘ + ‘ ‘ + ‘
‘ ); (function(E,n,G,A,g,Y,a){E[‘EngageyaObject’]=g;E[g]=E[g]||function(){ (E[g].q=E[g].q||[]).push(arguments)},E[g].l=1*new Date();Y=n.createElement(G), a=n.getElementsByTagName(G)[0];Y.async=1;Y.src=A;a.parentNode.insertBefore(Y,a)})(window,document,’script’,’//widget.engageya.com/engageya_loader.js’,’__engWidget’); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_96960′,pubid:170734,webid:140312,wid:96960}); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_117865′,pubid:170734,webid:140312,wid:117865}); } else { // $(‘#widget-body’).append(”) // awaitYaads(function () { // (yaads = window.yaads || []).push({ // id: “294594-1”, // render: “#id-294594-1″ // }); // }); $(‘#widget-body’).append(”); window.relapTasks = window.relapTasks || []; window.relapTasks.push(function(api) {api.addWidgets();}); } }); }); Источник: Россия Сегодня