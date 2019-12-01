В ООН отметили рост мирового значения Антарктиды

22:59

Мировое значение Антарктиды и соблюдение принципа демилитаризации региона растёт на фоне климатических изменений и экологических проблем, заявил советник по стратегическому взаимодействию в Арктике и Антарктике программы ООН по окружающей среде Ян Дусик.

РИА Новости

«Тогда как воздействие изменений климата на таяние ледников становится всё более заметным, существует множество экологических проблем Антарктиды, которые делают мирное сотрудничество и защиту этого уникального континента такими же важными, как это было во времена заключения Договора об Антарктике», — цитирует его РИА Новости.

Ранее начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков в беседе с RT отметил важность исследований в Антарктиде для понимания процессов климатических изменений.

В частности, получаемая учёными информация позволяет оценить возможное повышение уровня океана в связи с таянием антарктических льдов.

В октябре сообщалось, что крупнейший за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника в Восточной Антарктиде.

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