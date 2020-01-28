В Охотском море затонул российский траулер

28 января 2020     7
В Охотском море затонул российский траулер

Загоревшийся в Охотском море российский рыболовный траулер «Энигма Астралис» (ENIGMA ASTRALIS) затонул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

«Установлено, что на дне Охотского моря обнаружено судно “Энигма Астралис”», — сообщил собеседник агентства.

О пожаре на судне стало известно 21 января. Сообщалось, что на борту было 47 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Источник: Лента.Ру

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