В Пакистане в аварии с участием автобуса погибли 25 человек

13:35

По меньшей мере 25 человек погибли в результате аварии с участием автобуса на северо-западе Пакистана, ещё 20 человек получили травмы, сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Как рассказал офицер Абдул Вакил, инцидент произошёл в районе города Чилас, автобус ехал из Скарду в Равалпинди.

Отмечается, что авария могла произойти из-за отказа у автобуса тормозов.

В конце августа сообщалось, что автобус с 35 пассажирами упал в реку в результате обрушения моста в пакистанском округе Кохистан. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 26 человек.

Также в июле в Пакистане 11 человек погибли при столкновении поездов.

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Источник: Россия Сегодня