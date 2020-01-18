В Пакистане заявили, что Иран готов к диалогу со странами региона

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Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил по итогам своего визита в Тегеран, что иранские власти готовы взаимодействовать со всеми странами региона, включаю Саудовскую Аравию.

«Я считаю, что иранцы хотят взаимодействовать со всеми региональными игроками. Со всеми. С саудитами, бахрейнцами, сирийцами, иракцами, ливийцами…», — приводит РИА Новости его слова после визита в Вашингтон.

Он отметил, что Иран открыт к диалогу и добавил, что Тегеран хочет обсудить напряжённые вопросы с региональными странами.

Ранее в Иране прокомментировали возможность изменения СВПД.

Источник: Россия Сегодня