В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России

27 июня 2019     13
В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявила, что организация не намерена возвращать членство делегации Федерального Собрания России.

«Хочу вас заверить, что на нашей последней сессии мы чётко дали понять, что мы не будем возвращать российскую делегацию затем, чтобы наблюдать, что происходит в Парламентской ассамблее НАТО. Это наша твёрдая позиция», — цитирует главу ассамблеи Интерфакс-Украина.

При этом она отказалась давать оценку решениям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и заявила об отсутствии полномочий, чтобы повлиять на позицию этой организации.

Ранее стало известно, что ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.

За принятие соответствующей резолюции проголосовали 116 парламентариев, против выступили 62, воздержались 15.

26 июня комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия России.

Источник: Россия Сегодня

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