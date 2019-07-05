В партии Порошенко оценили возможность коалиции с фракцией Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий, являющийся членом партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко, оценил возможность коалиции с политсилой «Слуга народа» нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

Как сообщает «112 Украина», Парубий сомневается в возможности такого союза.

«Я не вижу каких-либо на сегодня возможностей, любых возможностей, для того, чтобы говорить о сотрудничестве с ними, о коалиции с ними», — сказал он, добавив при этом, что это его личная позиция и окончательное решение будет принимать фракция.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что Зеленский «превращается» в своего предшественника — Петра Порошенко.

В июне Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что готов помочь Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.