В Пентагоне оценили потенциал для конфликта с Россией в Арктике

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Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон оценил потенциал для военного конфликта с Россией в Арктике на фоне соперничества двух государств в этом регионе.

РИА Новости

По его словам, в настоящее время потенциал для конфликта США и России в Арктике в краткосрочной перспективе остаётся низким.

«Мы безусловно находимся в состоянии соперничества с Россией, это не ставится под сомнение… но когда я говорю, что потенциал для конфликта является низким, я имею в виду настоящее физическое столкновение, и вероятность этого сейчас, согласно нашей оценке, низкая», — приводит ТАСС его слова в ходе слушаний в комитете сената США по делам вооружённых сил.

Ранее в конгрессе США выразили обеспокоенность «агрессивными действиями» России в Арктике.

В МИД России в то же время отметили рост активности НАТО в Арктике.

Источник: Россия Сегодня