В Перми сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лёд детей

26 февраля 2020     19
В Перми сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лёд детей

13:05

Сотрудник Росгвардии спас двух мальчиков, которые провалились под лёд в Перми.

РИА Новости

Как сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства, прапорщик полиции Роман Шпулинг услышал детские крики о помощи на набережной реки Кама.

Оказалось, что в 30 м от берега под лёд провалились двое мальчиков.

Отмечается, что Шпулинг вытащил ребят из воды, посадил в автомобиль и доставил их в отдел полиции. 

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге наградили троих курсантов Морского технического колледжа за спасение провалившихся под лёд людей и собаки.

Источник: Россия Сегодня

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В Перми сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лёд детей
В Перми сотрудник Росгвардии спас провалившихся под лёд детей

13:05 Сотрудник Росгвардии спас двух мальчиков, которые провалились под лёд в Перми. РИА Новости Как сообщает Nation News со ссылкой …



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