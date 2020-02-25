В Пермском крае прорвало магистральную трубу «Газпрома»

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод «Газпрома», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Произошел прорыв магистрального газопровода “Ямбург — Елец 2″», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что вытекший газ взорвался, на месте происшествия виден столб пламени, происходит выгорание газа.

Сейчас аварийный участок газопровода перекрыт, газ поставляется по резервной схеме. По словам собеседника агентства, пострадавших в результате инцидента, а также угрозы населенным пунктам нет. Ведется локализация возгорания.

Эта авария стала первой на магистральных объектах «Газпрома» в 2020 году. Последний подобный инцидент произошел в июле 2019 года, когда в Коми прорвало магистральный газопровод «Пунга — Вуктыл — Ухта-2», после чего произошло возгорание. Инцидент произошел в 40 километрах от компрессорной станции, разрыв трубы случился на 338-м километре газопровода. В результате происшествия никто не пострадал, снижения поставок газа потребителям не произошло.

Источник: Лента.Ру