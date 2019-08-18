В Пермском крае уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

18 августа 2019     28
В Пермском крае уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

08:24

В экстренных службах Пермского края уточнили число пострадавших в результате ДТП, в ходе которого автобус врезался в здание.

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми

Источник: Россия Сегодня

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