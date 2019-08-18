08:24
В экстренных службах Пермского края уточнили число пострадавших в результате ДТП, в ходе которого автобус врезался в здание.© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
Источник: Россия Сегодня
08:24
В экстренных службах Пермского края уточнили число пострадавших в результате ДТП, в ходе которого автобус врезался в здание.© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
Источник: Россия Сегодня
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В Пермском крае уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
08:24 В экстренных службах Пермского края уточнили число пострадавших в результате ДТП, в ходе которого автобус врезался в здание. © …
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Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Американская телеведущая Нэнси Паркер погибла в результате крушения самолета в Новом Орлеане, передает Fox8. Также в катастрофе погиб пилот воздушного …
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Американская телеведущая погибла во время съемок сюжета
Американская ведущая новостей Нэнси Паркер погибла при крушении самолета в Новом Орлеане во время съемок репортажа, сообщает NBC. Инцидент произошел …
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В ЛНР заявили об обстреле ВСУ территории республики
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