В Пермском крае уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

© ОГИБДД УМВД России по г. Перми

В экстренных службах Пермского края уточнили число пострадавших в результате ДТП, в ходе которого автобус врезался в здание.

В Пермском крае уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом 08:24 В экстренных службах Пермского края уточнили число пострадавших в результате ДТП, в ходе которого автобус врезался в здание. © …



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