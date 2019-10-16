В Петербурге признали храм незаконной постройкой и захотели его снести

В Санкт-Петербурге собрались снести действующий православный храм-часовню Святителя Николая как незаконную постройку. Об этом сообщает «НГ-Религии».

По информации издания, иск о сносе храма в районе Озерки был подан по жалобе жителей, которым якобы мешал колокольный звон. Ранее фирма-строитель храма обанкротилась и не заключила договор передачи часовни с Петербугской епархией, в результате чего строение признали незаконным самостроем. Однако деревянная часовня-храм была построена с благословения митрополита Петербургского Варсонофия в 2014 году.

«Снос храма по решению суда — вещь экстраординарная. С другой стороны, если храм построен с нарушением закона, надо строго спрашивать с тех, кто допустил это и довел ситуацию до абсурда», — отметил глава комитета петербургского парламента по образованию, науке и культуре Максим Резник.

Защитник храма, координатор петербургского отделения движения «Воины света» Глеб Лихотин опасается, что снос может стать юридическим прецедентом, который позволит сносить храмы, мечети и синагоги.

В мае в Екатеринбурге начались акции протеста против строительства храма в зеленой зоне, которые сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. Строительство приостановили, возведение храма возобновится не раньше конца 2020 года.

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Источник: Лента.Ру