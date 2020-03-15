В Петербурге спасли двух детёнышей нерпы

17:02

В Санкт-Петербурге спасли двух детёнышей балтийской нерпы.

© Фонд друзей балтийской нерпы

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».

Нерп нашли местные жители на берегу Финского залива 13 и 14 марта. Они сразу вызвали спасателей. Детёныши весят 4,5 и 5 кг.

Жителям и гостям Петербурга и Ленобласти напоминают, что на побережье залива необходимо проявлять внимательность. Как предполагается, именно это место многие нерпы выберут для выведения потомства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге разработали укрытие для выкармливания детёнышей нерпы.

Сайт kp.ru сообщал, что Московский зоопарк продлил работу на час с пятницы, 13 марта.

Источник: Россия Сегодня