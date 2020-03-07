В Петербурге студентам под наблюдением по коронавирусу привезли полтонны пиццы

Сервис «Dostaевский» привез полтонны пиццы студентам, оказавшимся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Угощения получили 720 студентов, проживающих в общежитии Северо-Западного государственного медуниверситета, которые были помещены под наблюдение из-за заразившегося коронавирусом учащегося из Италии. Студенты несколько дней пускали из окон самодельные бумажные самолетики с просьбой о пицце, и сервис отреагировал на их просьбы, организовав доставку еды с ответными посланиями на открытках.

«Каждый из нас может оказаться в подобной ситуации, тем более когда история с коронавирусом только набирает обороты и сеет панику среди жителей. Мы хотели подбодрить студентов и поднять настроение горячей и вкусной пиццей», — объяснил генеральный директор «Dostaевского» Владимир Овелян. По его словам, компания не смогла остаться в стороне и решила помочь тем, что умеет делать лучше всего.

Источник: Лента.Ру