В погоне за Трампом: с какими результатами демократы подошли к «супервторнику»

Дональд Трамп заявил, что голоса избирателей Пита Буттиджича, отказавшегося от дальнейшего участия в предвыборной гонке, отойдут бывшему вице-президенту Джо Байдену. Таким образом «демократы начали выводить из игры» Берни Сандерса, считает Трамп. Буттиджич вышел из гонки накануне «супервторника» — предварительного голосования, которое пройдёт 3 марта сразу в 14 штатах, и на фоне победы кандидата от Демократической партии Байдена в ходе праймериз в штате Южная Каролина. Эксперты полагают, что демократы могли вынудить Буттиджича снять свою кандидатуру, чтобы выбить из гонки социалиста Берни Сандерса и сделать Байдена соперником Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выход бывшего мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича из борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии направлен против Берни Сандерса, поскольку теперь все голоса Буттиджича отойдут Джо Байдену. По мнению американского лидера, таким образом демократы пытаются вывести Сандерса из игры.

«Пит Буттиджич ВЫБЫЛ. Все его голоса в «супервторник» достанутся сонному Джо Байдену. Как нельзя вовремя. Так демократы НА ДЕЛЕ начали выводить Берни из игры. ВЫДВИЖЕНИЯ ЕМУ НЕ ВИДАТЬ — ОПЯТЬ!» — написал Трамп в своём Twitter.

Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play – NO NOMINATION, AGAIN!

Пит Буттиджич объявил о выходе из президентской гонки 1 марта во время своего выступления в Саут-Бенде. Причину он не пояснил. Только отметил, что ему лучше «отойти в сторону и содействовать сплочению нашей партии и нашей страны».

Заявление Пита Буттиджича о снятии своей кандидатуры с праймериз (первичные, предварительные партийные выборы) прозвучало накануне так называемого супервторника (Super Tuesday) — предварительного голосования, которое пройдёт 3 марта сразу в 14 штатах.

По мнению экспертов, предположение Трампа, что голоса электората, отданные за Буттиджича, могут быть переданы Джо Байдену, вполне обоснованно. Политологи считают, что демократы могли вынудить бывшего мэра Саут-Бенда выйти из предвыборной кампании, чтобы дать Байдену дополнительное преимущество перед другими кандидатами от Демпартии.

Напомним, накануне кандидат в президенты Джо Байден впервые за этот избирательный цикл одержал победу в ходе праймериз от Демократической партии. В штате Южная Каролина бывшему вице-президенту удалось набрать 48,4% голосов избирателей, оттеснив лидера предвыборной гонки социалиста Берни Сандерса на второе место — за него проголосовало 19,9% избирателей. Третья строчка досталась миллиардеру Тому Стайеру — 11,3%. После оглашения результатов Стайер объявил о прекращении своего участия в президентской гонке, сославшись на отсутствие шансов на победу. При этом журналисты акцентировали внимание на том, что на предвыборную борьбу он потратил более $200 млн.

Комментируя свою победу, Джо Байден заметил, что, хотя за несколько дней до выборов в СМИ говорили, что его кампания «мертва», результаты праймериз говорят об обратном.

«Спасибо, Южная Каролина! Мы очень даже живы. Вместе мы победим в борьбе за выдвижение и обойдём Дональда Трампа», — написал Байден в своём Twitter.

Thank you, South Carolina! To all those who have been knocked down, counted out, and left behind — this is your campaign. Together, we will win this nomination and beat Donald Trump.

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 1, 2020