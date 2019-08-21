В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар

В Дмитровском городском округе произошла нештатная посадка воздушного шара, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся. Судно упало на землю.

В результате падения пилот сломал ногу, рассказала официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий «Ленте.ру». Она добавила, что на воздушном шаре находились также трое туристов. Их состояние уточняется.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту происшествия. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Источник: Лента.Ру