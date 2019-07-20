В Подмосковье задержали двух следователей СК

В Московской области задержаны двое следователей территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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«В рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королев и Мытищи…», — сообщила она.
Задержанные подозреваются в получении взятки за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.
Факт получения взятки был выявлен сотрудниками ГСУ СК по Подмосковью совместно с ФСБ России.
Ранее бывшему главе управления СК по Волгоградской области предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов.
Источник: Россия Сегодня