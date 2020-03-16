В Подмосковье запретили все массовые мероприятия

16 марта 2020     10
В Подмосковье запретили все массовые мероприятия

Спортивные, физкультурные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия запретили в Подмосковье до 10 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.

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16:07 — Сегодня

«Приостановить проведение на территории Московской области досуговых мероприятий с участие граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с числом участников более 50 человек», — указывается в документе.

Ранее 16 марта сообщалось, что в Подмосковье ежедневно проходит 60 ярмарок, все они охвачены мероприятиями по дезинфекции и контролем за общим состоянием продавцов. В среднем в день каждую ярмарку посещают 1,5 тысячи человек.

Источник: Лента.Ру

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