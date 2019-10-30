В Подмосковье начали бесплатно выдавать клобазам для больных детей

21:20

В Московской области начали бесплатно выдавать клобазам для детей, больных эпилепсией. Об этом сообщает телеканал «360».

АГН «Москва»

Заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева заявила, что в Подмосковье 26 детей, нуждающихся в этом препарате.

«Благодаря поддержке федерального правительства организована централизованная закупка незарегистрированных в России психотропных препаратов за границей», — отметила она.

По её словам, клобазам назначают в составе комбинированной терапии детям с тяжёлой резистентной формой эпилепсии.

Ранее сообщалось, что в Россию поступила первая партия «Фризиума».

16 августа в Москве задержали женщину при получении по почте не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для тяжелобольного сына.

Позднее Генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела по факту получения психотропного препарата.

В сентябре Минздрав пообещал зарегистрировать «Фризиум» в короткий срок.

Источник: Россия Сегодня