В Подмосковье у гражданина Венесуэлы обнаружили коронавирус

20:03
Коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у прилетевшего в Московскую область из Мадрида гражданина Венесуэлы.РИА Новости
Об этом в своём Instagram заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
По его словам, всего в регионе подтверждено восемь случаев коронавируса, ещё у семи пациентов диагноз предварительный.
«В их числе один новый случай, зафиксированный сегодня, — это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — отметил Воробьёв.
Ранее в Москве закрыли гимназию на карантин из-за подозрения на коронавирус у ученика.
Источник: Россия Сегодня