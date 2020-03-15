В Подмосковье у гражданина Венесуэлы обнаружили коронавирус

20:03

Коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у прилетевшего в Московскую область из Мадрида гражданина Венесуэлы.

РИА Новости

Об этом в своём Instagram заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

По его словам, всего в регионе подтверждено восемь случаев коронавируса, ещё у семи пациентов диагноз предварительный.

«В их числе один новый случай, зафиксированный сегодня, — это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — отметил Воробьёв.

Ранее в Москве закрыли гимназию на карантин из-за подозрения на коронавирус у ученика.

Источник: Россия Сегодня