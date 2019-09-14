В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

23:30

В Московской области в Мытищах в результате наезда электропоезда погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.

© Игорь Михалев РИА Новости

«Электропоездом Болшево — Москва на станции «Тайнинская» смертельно травмированы двое граждан, один из них несовершеннолетний», — заявили в МВД.

На месте ЧП находятся транспортные полицейские, подробности произошедшего выясняются.

Ранее в московском метро погиб мужчина.

Источник: Россия Сегодня