В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

23:30
В Московской области в Мытищах в результате наезда электропоезда погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.© Игорь Михалев РИА Новости
«Электропоездом Болшево — Москва на станции «Тайнинская» смертельно травмированы двое граждан, один из них несовершеннолетний», — заявили в МВД.
На месте ЧП находятся транспортные полицейские, подробности произошедшего выясняются.
Ранее в московском метро погиб мужчина.
Источник: Россия Сегодня