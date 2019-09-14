В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

14 сентября 2019     17
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

23:30

В Московской области в Мытищах в результате наезда электропоезда погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по ЦФО.

© Игорь Михалев РИА Новости

«Электропоездом Болшево — Москва на станции «Тайнинская» смертельно травмированы двое граждан, один из них несовершеннолетний», — заявили в МВД.

На месте ЧП находятся транспортные полицейские, подробности произошедшего выясняются.

Ранее в московском метро погиб мужчина.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

23:30 В Московской области в Мытищах в результате наезда электропоезда погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой …


Неймар забил ударом «ножницами» и принес ПСЖ победу в добавленное время
Неймар забил ударом «ножницами» и принес ПСЖ победу в добавленное время

Нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Неймар забил ударом «ножницами» в матче пятого тура чемпионата Франции против «Страсбурга». Видео появилось на сайте …


«Спартак» уступил «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
«Спартак» уступил «Уралу» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты московского «Спартака» проиграли екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в матче 9-го тура РПЛ — это уже третье домашнее поражение …


Новичок АПЛ нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне
Новичок АПЛ нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне

«Норвич» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча …


Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму
Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму

Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму, сообщила в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты