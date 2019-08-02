В поисках кандидата: почему демократы не могут определиться с оппонентом Трампу на президентских выборах 2020 года

В США завершился второй тур дебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии. С момента первых прений прошёл уже месяц, однако партия так и не смогла определиться с перспективными кандидатами — в мероприятии принял участие 21 политик. Лидером гонки среди демократов остаётся Джо Байден, однако всё больше его однопартийцев сомневаются, что преклонный возраст позволит бывшему вице-президенту страны дойти до финиша. Эксперты считают, что Демпартии будет непросто выдвинуть сильного оппонента Дональду Трампу в 2020 году.

В Детройте завершились очередные дебаты среди участников праймериз Демократической партии, которые борются за право стать кандидатом в президенты на выборах 2020 года. Поле претендентов по-прежнему остаётся обширным — во втором туре принимал участие 21 политик, из-за чего дебаты проходили в течение двух дней, а кандидатов разделили на две группы.

Социализм и нью эйдж

В первый день на сцену вышла группа политиков, среди которых были сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, популярные среди американской молодёжи. С ними в связке был целый ряд кандидатов, уровень поддержки которых не превышает 5%, согласно опросам общественного мнения. Большую часть вечера Сандерс и Уоррен, являющиеся политиками левого толка, защищали своё видение реформы доступного здравоохранения от нападок других кандидатов, которые критиковали эти предложения как слишком радикальные.

Сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен Reuters © Lucas Jackson

Неожиданным стало выступление Марианны Уильямсон, автора популярных в США книг по саморазвитию. Последовательница философско-религиозного течения нью эйдж говорила о «тёмных психических энергиях» и «глубинной токсичности». Её подход явно заинтересовал американских избирателей — газета The Washington Post со ссылкой на данные Google Trends сообщила, что Уильямсон лидировала по количеству запросов в поисковиках, опередив Сандерса и Уоррен.

Ей удалось привлечь и внимание мейнстримовых СМИ.

© Washington Post

«Важный вечер для Марианны Уильямсон на дебатах Демократической партии», — написала газета The Washington Post.

«Кандидатура Марианны Уильямсон — не просто какой-то розыгрыш», — отмечает издание Vice, призывая демократов обратить внимание на её кампанию.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с RT напомнил, что в политических круга США бытует пословица: «Тот, кто выигрывает праймериз, может проиграть выборы».

«На праймериз скорее голосуют за радикальных левых или правых кандидатов, однако у них мало шансов выиграть на общих выборах, потому что там решают беспартийные избиратели, которые за радикалов обычно не голосуют», — рассказал эксперт.

Байден в тумане

Писательница Марианна Уильямсон Reuters © Lucas Jackson

Во второй день дебатов главными тяжеловесами на сцене были бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Последней удалось серьёзно укрепить свои позиции в президентской гонке после того, как в ходе июньских дебатов она как представитель этнических меньшинств напомнила о спорных взглядах на расовую политику, которых Байден придерживался в 1970-х годах.

Джо Байден и Камала Харрис Reuters © Lucas Jackson

Так, перед дебатами в июне за неё готовы были проголосовать около 7% демократов (данные статистического агрегатора Real Clear Politics на основе более 30 независимых опросов различных агентств и СМИ), а после словесной схватки с Байденом её рейтинг на начало июля составил 15%.

Байден же, который по-прежнему является лидером гонки (32% согласно данным Real Clear Politics), продолжает подтверждать опасения политологов по поводу своего преклонного возраста: в ходе своего выступления он забывал имена и даты, путался в статистике и даже забыл адрес собственного веб-сайта.

Он отметил, что план Камалы Харрис по реформе медицинской страховки будет стоить $3 трлн (вместо $30 трлн, согласно оценкам СМИ). Затем он предупредил зрителей, что «ещё восемь лет Трампа кардинально изменят Америку», забыв, что Дональд Трамп уже практически завершил свой первый президентский срок и может надеяться только на четыре года в случае переизбрания.

Самым курьёзным стал момент, когда Байден сообщил зрителям, что, если они согласны с ним, они должны «пойти на сайт «Джо 30330». Адрес он, щурясь, прочитал по бумажке. Однако официальный сайт его кампании находится по адресу joebiden.com, а назвал Байден короткий номер для СМС-сообщений в свою поддержку.

Пользователи соцсетей иронично отреагировали на огрехи Байдена.

«Если вы со мной согласны, заходите на сайт «Джо (код запуска ядерных ракет)», — написал в Twitter журналист издания Huffington Post Мэтт Фуллер.

We are debating for 2020 and Biden is living in 3030. He is so far ahead of the times which explains why nothing made sense that came from his mouth tonight to us creatures of the present. #biden3030 — Mike (@Mike65142120) 1 августа 2019 г.

«Мы проводим дебаты в преддверии выборов 2020 года, а Байден живёт в 3030 году. То, как сильно он опережает своё время, объясняет, почему его сегодняшние заявления не имели для нас, жителей настоящего, никакого смысла», — написал другой пользователь Twitter.

Многочисленные оплошности заставили американских политологов задуматься о том, что Байден действительно может быть слишком стар для участия в выборах — в случае победы он вступит в должность в возрасте 78 лет, побив рекорд Дональда Трампа, самого пожилого президента со времён Рейгана, на целых восемь лет.

В его возможности адекватно исполнять обязанности главы государства усомнился даже телеканал CNN, открыто симпатизирующий Байдену. Если ранее канал утверждал, что возраст не помеха для такого опытного политика, то теперь CNN осторожно высказывает противоположные мнения.

«Возможно, Джо Байден слишком стар, чтобы быть президентом?» — так озаглавлена статья на сайте канала, посвящённая дебатам.

«Хотя союзники Байдена настаивают, что он совершенно здоров, на дебатах он выступал вяло и временами немного не поспевал за ходом беседы. Из-за этого громче зазвучали разговоры о том, что, возможно, в случае бывшего вице-президента годы взяли своё», — пишет автор заметки, политический обозреватель CNN Майкл Силиза.

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Джо Байден находится в непростой ситуации, поскольку симпатии большинства демократов-центристов связаны с прошлым, а сейчас речь идёт о будущем, отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв.

«Никому не известно, как он себя и свои возможности продемонстрирует, однако не стоит на его кандидатуру возлагать большие надежды, потому что его предыдущие попытки избираться завершились неудачно. Думаю, в Демократической партии не найдётся единого кандидата. Вторым после Байдена идёт Сандерс, который на роль единого кандидата не может претендовать, поскольку он является слишком радикальным для большинства избирателей. За него будет голосовать молодёжь, интеллигенция, но он может оттолкнуть значительную часть более консервативно настроенных демократов, которые в таком случае проголосуют за Трампа», — пояснил Рогулёв.

Сейчас у Демократической партии среди кандидатов достаточное количество левых радикалов, но только Джо Байден, который является центристом, сможет составить конкуренцию Трампу, потому что именно у него есть шансы собрать голоса беспартийных избирателей, отметил Геворг Мирзаян.

«Демократам лучше на праймериз не припоминать проблемы Байдена, которые связаны с афроамериканским сообществом США и возрастом. Если они выберут радикала, то у него будет не так много шансов победить Трампа», — считает эксперт.

Русские агенты среди демократов

Если в первом раунде дебатов тёмной лошадкой стала писательница Марианна Уильямсон, то одно из самых уверенных выступлений второго дня, по мнению американских политологов, показала Тулси Габбард — ветеран иракской кампании в чине майора и член палаты представителей конгресса США от штата Гавайи.

Конгрессмен Тулси Габбард Reuters © Lucas Jackson

В ходе своего выступления Габбард раскритиковала Байдена и особенно сенатора Харрис, которой припомнила её сомнительные решения на посту окружного прокурора Сан-Франциско.

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Демократы не смогли простить Габбард успешной критики кандидатов истеблишмента, поэтому тут же обвинили её в связях с Россией.

«Да мы все просто ловко притворяемся, что Тулси — не апологет Асада и Путина», — написал политолог Адам Пархоменко в Twitter.

В 2017 году Тулси Габбард тайно посетила Сирию, где встретилась с президентом страны Башаром Асадом. Она неоднократно высказывалась против смены режима в Сирии и политики США в регионе, за что коллеги по партии называли её «иностранным агентом» и «марионеткой Путина».

«На протяжении многих лет люди призывают Тулси признать, что Асад — военный преступник, но она ни в какую не хочет этого делать. Просто безумие!» — написал политолог Джесси Лерич.

Стоит отметить, что Пархоменко и Лерич работали на штаб Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года.

Тулси Габбард — честная, открытая, прямолинейная, но, как правило, с такими качествами в политике больших успехов не добиваются, отметил Юрий Рогулёв. По его словам, лишь Джо Байден и Берни Сандерс являются кандидатами общенационального уровня, все остальные — политики местного уровня, которые явно не тянут на общее национальное лидерство.

«Не уверен, что демократы смогут выбрать внятного кандидата для борьбы с Трампом на приближающихся выборах из такого широкого поля. У них нет определённой стержневой программы, поэтому они начинают выдумывать какие-то фантастические вещи типа «российского следа», который им никак не поможет на выборах, поскольку американских граждан этот вопрос не интересует. Это очень удобная ситуация для Трампа, он спокойно обыграет Байдена, поскольку это не та кандидатура, которая может ему что-то противопоставить», — отметил Юрий Рогулёв.

Демократам будет сложно найти популярного и интересного центристского кандидата, поскольку Демократическая партия и популярные политики вместе с ней вынуждены смещаться влево, отметил Геворг Мирзаян.

«Позже могут появиться новые кандидаты от Демократической партии, которые будут центристами и в то же время симпатичны избирателю. Теоретически возможно всё, поскольку до выборов ещё год. Например, Хиллари Клинтон может вернуться, чтобы ещё раз с позором проиграть. Сейчас избирательная кампания только набирает обороты», — заключил эксперт.

Источник: Россия Сегодня