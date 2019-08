В поисках кандидата: почему демократы не могут определиться с оппонентом Трампу на президентских выборах 2020 года

В США завершился второй тур дебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии. С момента первых прений прошёл уже месяц, однако партия так и не смогла определиться с перспективными кандидатами — в мероприятии принял участие 21 политик. Лидером гонки среди демократов остаётся Джо Байден, однако всё больше его однопартийцев сомневаются, что преклонный возраст позволит бывшему вице-президенту страны дойти до финиша. Эксперты считают, что Демпартии будет непросто выдвинуть сильного оппонента Дональду Трампу в 2020 году.

В Детройте завершились очередные дебаты среди участников праймериз Демократической партии, которые борются за право стать кандидатом в президенты на выборах 2020 года. Поле претендентов по-прежнему остаётся обширным — во втором туре принимал участие 21 политик, из-за чего дебаты проходили в течение двух дней, а кандидатов разделили на две группы.

В первый день на сцену вышла группа политиков, среди которых были сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, популярные среди американской молодёжи. С ними в связке был целый ряд кандидатов, уровень поддержки которых не превышает 5%, согласно опросам общественного мнения. Большую часть вечера Сандерс и Уоррен, являющиеся политиками левого толка, защищали своё видение реформы доступного здравоохранения от нападок других кандидатов, которые критиковали эти предложения как слишком радикальные.

Сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен Reuters © Lucas Jackson

Неожиданным стало выступление Марианны Уильямсон, автора популярных в США книг по саморазвитию. Последовательница философско-религиозного течения нью эйдж говорила о «тёмных психических энергиях» и «глубинной токсичности». Её подход явно заинтересовал американских избирателей — газета The Washington Post со ссылкой на данные Google Trends сообщила, что Уильямсон лидировала по количеству запросов в поисковиках, опередив Сандерса и Уоррен.

Ей удалось привлечь и внимание мейнстримовых СМИ.

© Washington Post

«Важный вечер для Марианны Уильямсон на дебатах Демократической партии», — написала газета The Washington Post.

«Кандидатура Марианны Уильямсон — не просто какой-то розыгрыш», — отмечает издание Vice, призывая демократов обратить внимание на её кампанию.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с RT напомнил, что в политических круга США бытует пословица: «Тот, кто выигрывает праймериз, может проиграть выборы».

Писательница Марианна Уильямсон Reuters © Lucas Jackson

Во второй день дебатов главными тяжеловесами на сцене были бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Последней удалось серьёзно укрепить свои позиции в президентской гонке после того, как в ходе июньских дебатов она как представитель этнических меньшинств напомнила о спорных взглядах на расовую политику, которых Байден придерживался в 1970-х годах.

Джо Байден и Камала Харрис Reuters © Lucas Jackson

Так, перед дебатами в июне за неё готовы были проголосовать около 7% демократов (данные статистического агрегатора Real Clear Politics на основе более 30 независимых опросов различных агентств и СМИ), а после словесной схватки с Байденом её рейтинг на начало июля составил 15%.

Байден же, который по-прежнему является лидером гонки (32% согласно данным Real Clear Politics), продолжает подтверждать опасения политологов по поводу своего преклонного возраста: в ходе своего выступления он забывал имена и даты, путался в статистике и даже забыл адрес собственного веб-сайта.

Он отметил, что план Камалы Харрис по реформе медицинской страховки будет стоить $3 трлн (вместо $30 трлн, согласно оценкам СМИ). Затем он предупредил зрителей, что «ещё восемь лет Трампа кардинально изменят Америку», забыв, что Дональд Трамп уже практически завершил свой первый президентский срок и может надеяться только на четыре года в случае переизбрания.

Самым курьёзным стал момент, когда Байден сообщил зрителям, что, если они согласны с ним, они должны «пойти на сайт «Джо 30330». Адрес он, щурясь, прочитал по бумажке. Однако официальный сайт его кампании находится по адресу joebiden.com, а назвал Байден короткий номер для СМС-сообщений в свою поддержку.

Пользователи соцсетей иронично отреагировали на огрехи Байдена.

«Если вы со мной согласны, заходите на сайт «Джо (код запуска ядерных ракет)», — написал в Twitter журналист издания Huffington Post Мэтт Фуллер.

We are debating for 2020 and Biden is living in 3030. He is so far ahead of the times which explains why nothing made sense that came from his mouth tonight to us creatures of the present. #biden3030

— Mike (@Mike65142120) 1 августа 2019 г.