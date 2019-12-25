В посёлке Иркутской области загорелись два общежития

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В посёлке Залари Иркутской области загорелись два общежития лесозаготовительного предприятия.АГН «Москва»
«В результате пожара пострадали шесть взрослых человек. Все госпитализированы», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы главного управления МЧС по региону.
На место были направлены четыре автоцистерны и 15 человек. Общая площадь пожара составила 350 кв.м.
9 декабря сообщалось, что в Иркутской области в посёлке Бохан загорелось общежитие педагогического колледжа, жильцы были эвакуированы.
Источник: Россия Сегодня