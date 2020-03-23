В правительстве Германии рассказали о состоянии Меркель

16:27

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о состоянии канцлера Ангелы Меркель, которая ушла на карантин из-за контакта с доктором, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Канцлер чувствует себя хорошо, она подключилась сегодня по телефону и провела заседание правительства, она выполняет свою работу из дома», — приводит РИА Новости слова Зайберта.

Он отметил, что Меркель сдала тест на коронавирус, результаты последуют.

Накануне стало известно, что Меркель отправляется на домашний карантин после информации о заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 врача, который делал ей прививку в пятницу, 20 марта.

Канцлер рассказала, как изменилась её жизнь из-за пандемии.