В правительстве Германии рассказали о состоянии Меркель

16:27
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал о состоянии канцлера Ангелы Меркель, которая ушла на карантин из-за контакта с доктором, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
«Канцлер чувствует себя хорошо, она подключилась сегодня по телефону и провела заседание правительства, она выполняет свою работу из дома», — приводит РИА Новости слова Зайберта.
Он отметил, что Меркель сдала тест на коронавирус, результаты последуют.
Накануне стало известно, что Меркель отправляется на домашний карантин после информации о заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 врача, который делал ей прививку в пятницу, 20 марта.
Канцлер рассказала, как изменилась её жизнь из-за пандемии.Источник: Россия Сегодня