В Приамурье отреставрируют единственный театр кукол

В Амурской области будет отреставрирован единственный в регионе детский театр кукол «Амурчонок». Об этом в среду, 26 июня, ТАСС сообщили в местном министерстве культуры и национальной политики.

Отмечается, что на реконструкцию направят 139,2 миллиона рублей, из них 12,4 миллиона из федерального бюджета, а 13,8 миллиона — из областного.

Согласно плану, в 2019 году будет подготовлена проектно-сметная документация и начнутся подготовительные работы. Непосредственно строительство начнется в 2021 году. В ходе реконструкции планируется отделать современными материалами фасад здания (общая площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров), усовершенствовать систему отопления театра, утеплить стены одного из залов, а также заменить кровлю.

Как подчеркнули в министерстве, реставрационные работы позволят придать театру более эстетичный вид, создать условия для комфортного и безопасного пребывания в нем людей, а также повысить качество услуг, привлечь больше зрителей и, таким образом, вывести учреждение на новый уровень.

«Если ребенок с радостью идет в театр, там ему интересно, комфортно и уютно, то мы все делаем правильно. Культуру важно прививать с детства, а каждый поход в театр должен быть маленьким праздником», — отметила глава ведомства Ольга Юркова.

«Амурчонок», единственный в регионе театр кукол, был построен в Благовещенске в 1964 году.

Театр будет восстановлен в рамках программы «Культурная среда» нацпроекта «Культура», который предусматривает модернизацию инфраструктуры культурных учреждений страны на разных уровнях. Так, к концу 2024 года в городах с населением до 300 тысяч жителей планируется построить 39 центров культурного развития с кино- и концертными залами, кафе и сувенирными киосками. В селах — возвести или отремонтировать около полутысячи культурно-досуговых учреждений с зрительными залами (в том числе, с выделением мест для маломобильных граждан), помещениями для кружков и студий. Кроме того, по программе, для муниципальных библиотек будет разработан стандарт, позволяющий переформатировать их в центры культурной жизни.

Источник: Лента.Ру