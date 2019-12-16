В Приангарье создали рабочую группу по ликвидации последствий паводка

09:26
Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев принял решение создать рабочую группу по ликвидации последствий паводка.
© РИА Новости
«Есть отставание в ликвидации последствий паводка. Я принял решение создать рабочую группу для более оперативной работы в этом направлении», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим Кобзев добавил, что в настоящий момент наблюдаются проблемы с выплатой компенсаций предпринимателям, пострадавшим от паводка, а также ряд других вопросов, которые вынуждают внести корректировки в областной бюджет.
Ранее власти Иркутской области назвали срок ликвидации последствий паводка.
В октябре сообщалось, что для экономического развития районов Приангарья выделят около 16 млрд рублей.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил полностью восстановить разрушенную инфраструктуру Иркутской области к 2023 году.
Источник: Россия Сегодня
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