В Приангарье создали рабочую группу по ликвидации последствий паводка

16 декабря 2019     8
В Приангарье создали рабочую группу по ликвидации последствий паводка

09:26

Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев принял решение создать рабочую группу по ликвидации последствий паводка.

© РИА Новости

«Есть отставание в ликвидации последствий паводка. Я принял решение создать рабочую группу для более оперативной работы в этом направлении», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Кобзев добавил, что в настоящий момент наблюдаются проблемы с выплатой компенсаций предпринимателям, пострадавшим от паводка, а также ряд других вопросов, которые вынуждают внести корректировки в областной бюджет.

Ранее власти Иркутской области назвали срок ликвидации последствий паводка.

В октябре сообщалось, что для экономического развития районов Приангарья выделят около 16 млрд рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил полностью восстановить разрушенную инфраструктуру Иркутской области к 2023 году.

Источник: Россия Сегодня

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