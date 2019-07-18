В Приморье в ДТП с участием грузовика погибли шесть человек

18 июля 2019     12
В Приморье в ДТП с участием грузовика погибли шесть человек

В Шкотовском районе Приморского края при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м км автодороги Артём — Находка — Порт Восточный произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком HOWO», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате аварии пострадал четырёхлетний ребёнок, он госпитализирован.

В ведомстве уточнили, что личности погибших устанавливаются.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС, а также бригада скорой помощи.

Ранее в Якутии на федеральной автодороге «Вилюй» грузовик столкнулся с микроавтобусом.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

В Приморье в ДТП с участием грузовика погибли шесть человек
В Приморье в ДТП с участием грузовика погибли шесть человек

В Шкотовском районе Приморского края при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по …


В Японии подожгли студию анимэ
В Японии подожгли студию анимэ

Десять человек погибли в результате поджога студии по производству аниме в японском городе Киото. Об этом сообщает агентство «Киодо». Факт …


Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии
Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии

Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото. Об этом …


Уязвимость в Bluetooth позволила хакерам шпионить за пользователями сети
Уязвимость в Bluetooth позволила хакерам шпионить за пользователями сети

Найденная в Bluetooth уязвимость позволила отследить местоположение пользователей устройств с операционными системами Microsoft, iOS и macOS. Об этом заявили исследователи …


Лавров заявил о нагнетании «токсичности» вокруг RT и Sputnik в ФРГ
Лавров заявил о нагнетании «токсичности» вокруг RT и Sputnik в ФРГ

В Германии существуют силы, которые нагнетают атмосферу вражды и «токсичности» вокруг российских СМИ. Об этом в интервью Rheinische Post заявил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты