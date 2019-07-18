В Приморье в ДТП с участием грузовика погибли шесть человек

В Шкотовском районе Приморского края при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м км автодороги Артём — Находка — Порт Восточный произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком HOWO», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате аварии пострадал четырёхлетний ребёнок, он госпитализирован.

В ведомстве уточнили, что личности погибших устанавливаются.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, МЧС, а также бригада скорой помощи.

Ранее в Якутии на федеральной автодороге «Вилюй» грузовик столкнулся с микроавтобусом.

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