В Приморье осквернили памятник Ленину

19 июня 2019     17
В Приморье осквернили памятник Ленину

Житель Приморского края осквернил памятник Владимиру Ленину в поселке Пограничный. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

На памятник были нанесены надписи с нецензурными словами. Сообщение сотрудники правоохранительных органов получили от местных жителей. Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний молодой человек. Выяснилось, что правонарушение им было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Молодому человеку может грозить арест до 15 суток либо штраф.

В мае сообщалось, что неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза генерала-полковника авиации Александра Медведева. Злоумышленники повредили кромку памятника и отломили с него бронзовый букет.

Источник: Лента.Ру

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