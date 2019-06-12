В Приморье стартовала юношеская регата

В Приморском крае стартовали ежегодные межрегиональные детско-юношеские соревнования по парусному спорту — Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист», сообщает VostokMedia.com.

В регате участвуют яхтсмены от 7 до 16 лет. В этом году приехали 80 мастеров из Иркутска, Хабаровска, Невельска, Холмска, Комсомольска-на-Амуре, Ванина, Находки, Артёма и Владивостока.

Как рассказали организаторы, за пять дней будет проведено 12 гонок, но свои коррективы может внести погода.

Итоги планируется подвести 15 июня.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о Парусном фестивале в Москве.