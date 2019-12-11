В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

08:32

В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГИБДД.

© Управление МВД России по Приморскому краю

«Шесть человек обратились за медпомощью, с места ДТП их увезли на «скорой». Число машин-участников аварии ещё подсчитывается», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Новый — Де-Фриз.

По данным источника агентства в экстренных службах, столкнулись 18 автомобилей.

Источник: Россия Сегодня