В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

11 декабря 2019     18
В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

08:32

В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГИБДД.

© Управление МВД России по Приморскому краю

«Шесть человек обратились за медпомощью, с места ДТП их увезли на «скорой». Число машин-участников аварии ещё подсчитывается», — заявили в ведомстве. 

Уточняется, что ДТП произошло на трассе Новый — Де-Фриз.

По данным источника агентства в экстренных службах, столкнулись 18 автомобилей

Источник: Россия Сегодня

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