В Псковской области перезахоронили останки 60 погибших в Великую Отечественную войну

В Пушкиногорском районе перезахоронили более 60 останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Псковской области.

Останки были обнаружены в 2019 году во время экспедиций поисковых отрядов «Патриот» и «Безымянный». Удалось установить имя одного из бойцов. Им оказался рядовой Иван Самохвалов.

11 июля Пушкиногорский район отмечал 75-летие освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков и 92-ю годовщину со дня образования района.

Ранее Nation News сообщало, что в Воронежской области нашли останки 15 погибших в Великую Отечественную войну.