В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами

25 июля 2019     27
В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) сообщила о хакерской атаке на официальный сайт чемпионата.

  • © Cocoon
  • Gettyimages.ru

По словам представителя пресс-службы ПФЛ, которые передаёт «Чемпионат», кибератака произошла 24 июля, и её последствия уже устранены.

Отмечается, что в результате действий хакеров на сайте появилась  страница несуществующего клуба, прописанного в Москве под названием «Газмяс» — который широко известен из комедийного сериала «Наша Russia».

Ранее сообщалось, что фанат попытался напасть на арбитра во время матча ПФЛ.

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Источник: Россия Сегодня

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В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) сообщила о хакерской атаке на официальный сайт чемпионата. © Cocoon Gettyimages.ru По словам представителя пресс-службы ПФЛ, …



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