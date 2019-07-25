В ПФЛ заявили, что официальный сайт был атакован хакерами

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) сообщила о хакерской атаке на официальный сайт чемпионата.

По словам представителя пресс-службы ПФЛ, которые передаёт «Чемпионат», кибератака произошла 24 июля, и её последствия уже устранены.

Отмечается, что в результате действий хакеров на сайте появилась страница несуществующего клуба, прописанного в Москве под названием «Газмяс» — который широко известен из комедийного сериала «Наша Russia».

Ранее сообщалось, что фанат попытался напасть на арбитра во время матча ПФЛ.