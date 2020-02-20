В ПФР рассказали о деталях перевода на электронные трудовые

20 февраля 2020     18
В ПФР рассказали о деталях перевода на электронные трудовые

11:24

Начальник Департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева рассказала, как должен проходить перевод сотрудников на электронные трудовые книжки.

© Максим Богодвид РИА Новости

«Работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в уведомлении должны быть два основных момента: «о том, что изменилось законодательство и что сотрудник имеет право выбрать о том, как ему дальше вести сведения о трудовой деятельности либо трудовую книжку».

Белянцева также добавила, что заявление от сотрудника должно быть подано только после уведомления. 

Ранее работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.

Источник: Россия Сегодня

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