В ПФР рассказали о деталях перевода на электронные трудовые

11:24

Начальник Департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева рассказала, как должен проходить перевод сотрудников на электронные трудовые книжки.

© Максим Богодвид РИА Новости

«Работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что в уведомлении должны быть два основных момента: «о том, что изменилось законодательство и что сотрудник имеет право выбрать о том, как ему дальше вести сведения о трудовой деятельности либо трудовую книжку».

Белянцева также добавила, что заявление от сотрудника должно быть подано только после уведомления.

Ранее работодатели оценили введение электронных трудовых книжек в России.

Источник: Россия Сегодня