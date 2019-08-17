«В Пхеньяне начинают терять терпение»: почему в КНДР раскритиковали президента Южной Кореи

Руководство КНДР отказалось от дальнейших переговоров с Республикой Корея. Об этом говорится в сообщении северокорейского Комитета по мирному объединению родины, которое стало ответом на выступление Мун Чжэ Ина, заявившего, что «импульс к диалогу сохраняется». В ведомстве указали, что Сеул проводит совместные учения с Вашингтоном, и в этих условиях «стыдно рассуждать об атмосфере диалога». По мнению экспертов, Пхеньян даёт понять, что его не устраивает нерешительность южного соседа и его зависимость от Соединённых Штатов. В такой ситуации Северной Корее проще вести переговоры только с США, полагают аналитики.

Пхеньян раскритиковал речь южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, произнесённую по случаю Дня освобождения Кореи. Как заявил представитель северокорейского Комитета по мирному объединению родины, КНДР не намерена возвращаться к переговорам с соседями.

Напомним, День освобождения Кореи отмечается 15 августа и Севером, и Югом — в 1945 году это был день капитуляции Японии и освобождения тогда ещё единой Кореи от колониального господства.

Поводом для недовольства со стороны Пхеньяна стали слова главы Республики Корея о «серии тревожных действий со стороны Северной Кореи в недавнем прошлом». При этом, по словам Мун Чжэ Ина, «импульс к диалогу сохраняется», но только благодаря усилиям Сеула по установлению мира в регионе.

В Пхеньяне выступление Мун Чжэ Ина назвали «болтовнёй», не связанной с темой Дня освобождения, и сравнили мирные инициативы Сеула с «горой, которая родила мышь».

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин. Reuters © Kim Hong-Ji

Северокорейская сторона напомнила о том, что именно сейчас на южнокорейской территории проводятся совместные американо-корейские учения, направленные против КНДР, и в таких условиях «стыдно рассуждать об атмосфере диалога». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦТАК —северокорейского информагентства.

«Исполнение исторической Пханмунджомской декларации зашло в тупик, а движущая сила диалога между Севером и Югом утратилась», — говорится в заявлении комитета.

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Расчёты Сеула получить выгоду от диалога Пхеньяна и Вашингтона лишены смысла, и пока руководство КНДР не намерено снова садиться за стол переговоров с южанами, предупреждают авторы документа.

По мнению экспертов, обвинения, прозвучавшие со стороны Пхеньяна, имеют под собой основания. Как пояснил в комментарии RT руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин, в КНДРсчитают, что, согласно достигнутым в прошлом году договорённостям, враждебные акты, включая военные учения, должны прекратиться.

«Но американо-южнокорейские учения продолжаются, пусть и в меньших масштабах. При этом их направленность остаётся прежней — учения носят агрессивный характер, хотя на словах и заявляется об обратном. Кроме того, в КНДР не могут не обращать внимание на то, что в прошлом году Южная Корея увеличила свои оборонные расходы более чем на 8% и планирует делать это и далее», — отметил эксперт.

Агрессивные учения

Руководство Южной Кореи отреагировало на критику, прозвучавшую со стороны северян. Как заявил представитель Министерства объединения Республики Корея, слова северокорейской стороны противоречат договорённостям, достигнутым ранее сторонами.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что подобные утверждения не только противоречат духу договорённостей, достигнутых лидерами Севера и Юга и закреплённых в Пханмунджомской и Пхеньянской совместных декларациях, но и не способствуют развитию межкорейских отношений», — заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства, добавив, что Сеул продолжит реализовывать положения декларации.

По мнению заведующего отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александра Воронцова, после завершения американо-южнокорейских учений Пхеньян может смягчить свою риторику.

Учения военных Южной Кореи и США. Reuters © Kim Hong-Ji

«Такие манёвры создают реальную военную угрозу Северу, который занимается в этот период укреплением своей обороноспособности, и замораживает диалог. Это традиционный подход Пхеньяна, проводить переговоры на фоне военных манёвров было бы просто неуместно», — отметил эксперт в комментарии RT.

Напомним, накануне в Сеуле заявили о том, что Пхеньян произвёл новые пуски «неопознанных снарядов» из района Тхончхон провинции Канвондо в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

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Совет национальной безопасности Республики Корея заявил, что выпущенные КНДР снаряды являются боеприпасами малой дальности, и призвал Пхеньян прекратить пуски снарядов, поскольку это ведёт к эскалации военной напряжённости.

Ракетные пуски, которые в последние дни осуществляют власти КНДР, стали ответом на совместные учения армий Южной Кореи и США, которые идут, несмотря на протесты Пхеньяна. Как заявили 9 августа в Комитете по делам объединения родины КНДР, проведение военных манёвров является «первопричиной эскалации на Корейском полуострове» и может вызвать ответные меры со стороны Севера.

Однако Сеул и Вашингтон не отказались от намерения провести учения — 11 августа стартовала вторая фаза манёвров.

В тот же день северокорейские военные провели успешные испытания нового вооружения под непосредственным руководством Ким Чен Ына. Как говорилось в заявлении северокорейского лидера, приведённого ЦТАК, была испытана новая система, имеющая «превосходные тактические свойства». По версии южнокорейских военных, речь могла идти о баллистических ракетах малой дальности.

Ведомое положение

Следует отметить, что в Белом доме эти испытания не вызвали возмущения. Как заявил президент США Дональд Трамп, ракеты малой дальности не были предметом американо-корейских договорённостей.

По мнению Александра Жебина, такое спокойствие американского лидера объясняется достаточно просто — ведь Трамп обещал, что не допустит, чтобы под прицелом североамериканских ракет находились американские города.

«В принципе, он своё обещание выполнил — Ким Чен Ын пообещал отказаться от испытаний межконтинентальных ракет. А взамен Пхеньян получил молчаливое согласие на развитие ракет малой дальности. Тем более что оружием такого класса располагают все соседи КНДР», — подчеркнул эксперт.

На фоне оружейных испытаний КНДР и совместных учений США и Республики Корея отношения Пхеньяна и Сеула начали деградировать, тогда как риторика между американской администрацией и Северной Кореей пока сохраняется на прежнем уровне, отмечают эксперты.

Ракетный пуск 7 августа 2019 года, Северная Корея. Reuters © KCNA

Напомним, в 2017—2018 годах именно руководство Южной Кореи инициировало диалог и начало процесса нормализации отношений с Пхеньяном. Разрядка наступила после того, как президент Республики Корея Пак Кын Хе была досрочно отстранена от должности, а новым главой государства по итогам выборов стан Мун Чжэ Ин. Политик ещё во время предвыборной кампании много говорил о необходимости налаживания отношений с Севером, а придя к власти, начал воплощать в жизнь эти обещания.

Первые контакты состоялись по спортивной линии — почти сразу после выборов Мун Чжэ Ин предложил объединить сборные Севера и Юга во время зимней Олимпиады 2018 года, которая должна была состояться в Республике Корея. В апреле 2018 года Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились в пограничной деревне Пханмунджом. Хотя сначала в Белом доме инициативы межкорейского сближения восприняли без энтузиазма, со временем Вашингтон также втянулся в переговорный процесс. В июне 2018 года состоялся исторический саммит лидеров Северной Кореи и США, на котором стороны подписали декларацию о стремлении к миру и денуклеаризации Корейского полуострова.

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Однако реальных подвижек в реализации документа пока мало — хотя Пхеньян остановил ядерные испытания, а также испытания межконтинентальных баллистических ракет, Вашингтон так и не начал отменять санкции, введённые ранее против Северной Кореи.

По мнению экспертов, выступив с критикой в адрес Сеула, Пхеньян сигнализирует о своём общем недовольстве действиями соседа.

«На словах администрация Мун Чжэ Ина демонстрирует активную готовность к развитию диалога, но на практике проявляет нерешительность и зависимость от позиции США. Северяне уже не раз призывали Юг определиться с тем, что для него в приоритете — межкорейские отношения или союзничество с Вашингтоном», — считает Александр Воронцов.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Жебин. По мнению эксперта, выступление Мун Чжэ Ина стало только поводом для Пхеньяна, чтобы выразить накопившееся недовольство.

«Вероятно, в Пхеньяне уже начинают терять терпение. Своим заявлением КНДР предупреждает, что если администрация Мун Чжэ Ина продолжит подчиняться США, то переговоры с Сеулом действительно потеряют смысл. В этом случае договариваться следует уже исключительно с Вашингтоном», — подытожил Александр Жебин.

Источник: Россия Сегодня