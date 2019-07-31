В пяти районах Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров

14:49

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введён в пяти районах Якутии.

РИА Новости

«Режим ЧС введен в пяти районах (Верхоянский, Жиганский, Момский, Сунтарский, Усть-Алданский района)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы главы и правительства региона.

Особый противопожарный режим введён по территориям 14 муниципальных районов.

По данным мониторинга, в настоящее время в Якутии действует 138 пожаров на общей территории 1146 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введён на территории Иркутской области и Красноярского края, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии из-за лесных пожаров, площадь которых составляет 2,7 млн гектаров.

Источник: Россия Сегодня