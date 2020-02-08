В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ

8 февраля 2020     11
В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ

00:10

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма Сытника.

Facebook © alexeygoncharenko

«В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ», — цитирует Интерфакс-Украина Гончаренко.

Он отметил, что под проектом подписалось 216 депутатов.

Уточняется, что документ передан на рассмотрение руководству.

В декабре 2019 года Артёма Сытника внесли в госреестр коррупционеров.

Источник: Россия Сегодня

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