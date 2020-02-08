В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ

00:10
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма Сытника.Facebook © alexeygoncharenko
«В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ», — цитирует Интерфакс-Украина Гончаренко.
Он отметил, что под проектом подписалось 216 депутатов.
Уточняется, что документ передан на рассмотрение руководству.
В декабре 2019 года Артёма Сытника внесли в госреестр коррупционеров.
Источник: Россия Сегодня