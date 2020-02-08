В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ

В декабре 2019 года Артёма Сытника внесли в госреестр коррупционеров.

Уточняется, что документ передан на рассмотрение руководству.

Он отметил, что под проектом подписалось 216 депутатов.

«В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ», — цитирует Интерфакс-Украина Гончаренко.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма Сытника.

В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ 00:10 Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма …



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