В Раде назвали продажу украинской земли «планом дьявола»

19:35

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что продажа украинской земли является «планом дьявола».

© Пресс-служба Президента Украины

Об этом сообщает «112 Украина».

Соответствующее заявление он сделал во время заседания аграрного комитета.

«Уважаемые друзья, несколько слов о земле от второй партии нашего парламента, от второй фракции. В разграбленной Украине, где люди дошли до нищеты, продажа земли — это план дьявола», — сказал он.

Ранее Рабинович заявлял, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине является «одной из самых гигантских афер, которые существовали за последнее столетие».

13 ноября 240 депутатов Рады поддержали законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с НСН рассказал, в чьих интересах принят данный законопроект.

Источник: Россия Сегодня