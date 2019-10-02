В Раде призвали ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России

2 октября 2019     5
В Раде призвали ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России

20:30

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус намерен выступить с инициативой о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии из России.

РИА Новости

«Я хочу предложить спецпошлину на импорт электроэнергии из России», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

По его словам, «даже если импорт будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет».

Также Герус заявил, что «есть много механизмов, как это можно регулировать».

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России.

Источник: Россия Сегодня

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