В Раде прокомментировали ситуацию вокруг сноса бюста Жукову в Харькове

3 июня 2019     15
В Раде прокомментировали ситуацию вокруг сноса бюста Жукову в Харькове

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг сноса бюста советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

  • © РИА Новости

«Кто-то в день проведения в Харькове съезда партии «Доверяй делам» крушит памятник великому маршалу, а завтра появятся «герои», которые обязательно всё восстановят. Это, как говорится, за пределами добра и зла», — заявил он.

По его мнению, есть вещи, которыми нельзя спекулировать ради электоральных бонусов.

Ранее сообщалось, что радикалы в Харькове снесли бюст Жукова. Националисты сказали, что действовали в рамках закона о декоммунизации, и сказали, что «ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине».

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Несколько тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали заявления на получение российского гражданства. Об этом на своем сайте …


«Херсонес Таврический» примет фестиваль «Вдохновение Корсуни»
«Херсонес Таврический» примет фестиваль «Вдохновение Корсуни»

9 июня с 10 до 19 часов в амфитеатре музея-заповедника “Херсонес Таврический” пройдёт художественный фестиваль “Вдохновение Корсуни”. Севастопольские художники – …


В Раде прокомментировали ситуацию вокруг сноса бюста Жукову в Харькове
В Раде прокомментировали ситуацию вокруг сноса бюста Жукову в Харькове

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг сноса бюста советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info