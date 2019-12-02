В районе Забайкалья ввели режим ЧС после ДТП с автобусом

11:39

Власти Сретенского района Забайкальского края в понедельник, 2 декабря, ввели в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации в связи с ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого погибли 19 человек.

© Пресс-служба МЧС РФ

«Режим ЧС ввели, так как погибшие и пострадавшие — это жители сразу нескольких поселений Сретенского района, нужно решать много организационных вопросов, связанных с погребением, доставкой родственников к пострадавшим и так далее», — приводит ТАСС слова главы района Алексея Закурдаева.

Ранее сообщалось, что семьям погибших в ДТП в Забайкалье власти региона выплатят по 1 млн рублей.

1 декабря в результате падения пассажирского автобуса с моста на лёд реки Куэнги в Сретенском районе Забайкальского края погибли 19 человек, ещё 22 пострадали.

В Забайкалье объявили траур.

Подробнее — в материале RT.

‘ + ‘ ‘ + ‘

‘ ); (function(E,n,G,A,g,Y,a){E[‘EngageyaObject’]=g;E[g]=E[g]||function(){ (E[g].q=E[g].q||[]).push(arguments)},E[g].l=1*new Date();Y=n.createElement(G), a=n.getElementsByTagName(G)[0];Y.async=1;Y.src=A;a.parentNode.insertBefore(Y,a)})(window,document,’script’,’//widget.engageya.com/engageya_loader.js’,’__engWidget’); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_96960′,pubid:170734,webid:140312,wid:96960}); __engWidget(‘createWidget’,{wwei:’ENGAGEYA_WIDGET_117865′,pubid:170734,webid:140312,wid:117865}); } else { // $(‘#widget-body’).append(”) // awaitYaads(function () { // (yaads = window.yaads || []).push({ // id: “294594-1”, // render: “#id-294594-1″ // }); // }); $(‘#widget-body’).append(”); window.relapTasks = window.relapTasks || []; window.relapTasks.push(function(api) {api.addWidgets();}); } }); }); Источник: Россия Сегодня