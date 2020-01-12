В районе Новой Москвы произошёл пожар на складе

22:45
В одном из районов Новой Москвы недалеко от Троицка произошло возгорание на складе.© РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что к настоящему моменту пожарным удалось частично потушить возгорание.
«Площадь пожара, по уточнённой информации, составила 900 кв. м», — сказали в пресс-службе.
Как указывает агентство, изначально площадь пожара составляла 1600 кв. м.
По имеющейся информации, пострадавших и погибших в результате возгорания нет.
Ранее в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы произошёл пожар площадью 1000 кв. м.
Источник: Россия Сегодня