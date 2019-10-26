В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям

18:14

В Пардаугаве в Риге вандалы осквернили памятник воинам-освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает Mixnews.lv.

© Bogdan Tapu / Flickr

Отмечается, что вандалы оставили на памятнике надпись «оккупанты» на латышском языке.

Ранее сообщалось, что в посёлке Техумарди на эстонском острове Сааремаа вандалы осквернили мемориал советским солдатам, испачкав мемориальные камни с надписями имён погибших в бою с фашистами 8 октября 1944 года солдат.

В июне мэр Риги Дайнис Турлайс прокомментировал предложение снести памятник освободителям от немецко-фашистских захватчиков.

По его словам, монумент находится под защитой международного договора между Латвией и Россией.

Источник: Россия Сегодня